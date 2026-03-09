Abbas Hoca Sonsöz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda başladı.

ÖZGÜR ÖZEL MAHKEMEDE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Marmara Cezaevi Duruşma Salonu’na girişinde gazetecileri sorularını yanıtladı. Özgür Özel kısa konuşmasında “Bu bir kumpas davasıdır. Tarihe böyle geöecek” dedi

İddianamede, 143 eylem ve 17 ayrı suçlama yer alıyor.

Duruşma öncesi cezaevi çevresindeki araç yoğunluğu dikkat çekti.

CANLI YAYIN NEDEN YAPILMIYOR

Duruşma öncesi Dilek İmamoğlu basın mensuplarının bulunduğu alana gelerek kısa bir açıklama yaptı.

Duruşmanın canlı yayınlanması taleplerini sık sık dile getirdiklerini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Ekrem İmamoğlu ile en son geçen hafta görüştüğünü ve moralinin yerinde olduğunu, duruşmaya hazır olduğunu söyledi.