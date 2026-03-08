8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Feminist Gece Yürüyüşü düzenlendi. Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen yürüyüş için kadınlar ve LGBTİ+ bireyler Yüksel Caddesi’nde bir araya geldi.

Ellerinde pankartlar taşıyan katılımcılar sloganlar atarak Sakarya Caddesi’ne yürüdü. Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte kadınlar, eşitlik, özgürlük ve şiddete karşı mücadele vurgusu yaptı.

Yürüyüş boyunca polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Hem yürüyüş güzergâhında hem de çevrede yol ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirler uygulandı.

Yürüyüşün ardından katılımcılar Sakarya Caddesi’nde bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularına dikkat çekildi.