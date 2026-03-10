Beykoz'da drift attığı tespit edilen sürücüye 140 bin lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bir sürücünün drift attığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde drift attığı belirlenen sürücü yakalandı. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 'Drift yapmak' suçundan 140 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.(DHA)