Çubuk ilçesinde engelli bireyler ve aileleri için iftar programı düzenlendi. Atatürk Parkı’nda kurulan iftar çadırında gerçekleştirilen programa çok sayıda davetli katıldı.

Programa katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, iftar öncesinde vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Demirbaş, daha sonra çocuklarıyla birlikte yemeklerin misafirlere servis edilmesine katıldı.

Demirbaş konuşmasında, ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunu belirterek, ilçede her gün farklı noktalarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti.

Programda konuşan Bünyamin Çevik ise, engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çevik, özellikle depremzede çocuklara yönelik başlatılan “Bir Oyuncak Bin Tebessüm” kampanyası kapsamında sağlanan lojistik desteğin önemine değindi.

İftar programına kentte faaliyet gösteren işitme, görme, bedensel ve zihinsel engelliler ile down sendromlu bireylerin yer aldığı derneklerin başkanları, üyeleri ve aileleri katıldı.