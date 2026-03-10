Çankaya Belediyesi tarafından Ankara’nın kırsal mahallelerinden Karataş Mahallesi’nde bulunan Karataş İlkokulu’na bayram öncesi ziyaret gerçekleştirildi.
Çankaya Belediyesi Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen ziyaret kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in öğrencilere gönderdiği bayram hediyeleri, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Özsoy tarafından öğrencilere teslim edildi.
Ziyaret sırasında öğrencilere bayram şekeri, oyuncak ve kırtasiye ürünlerinden oluşan hediyeler verildi.
Çankaya Belediyesi yetkilileri, çocuklara yönelik faaliyetlerin ve sosyal destek çalışmalarının çeşitli programlar kapsamında sürdürüldüğünü bildirdi.
Muhabir: Zehra Önen