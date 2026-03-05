Çankaya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında geri dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları, konut siteleri, okullar ve çeşitli işletmelerle iş birliği yapılıyor.

Kaynağında ayrıştırılan geri dönüşüm atıkları, belediye ekipleri tarafından hazırlanan program doğrultusunda düzenli aralıklarla toplanarak geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor.

İlçenin birçok noktasında geri dönüşüm konteynerleri

Çankaya genelinde farklı noktalara yerleştirilen geri dönüşüm konteynerleri sayesinde cam, plastik, metal ve kâğıt gibi atıklar ayrı ayrı toplanıyor. Sokak ve caddelerde bulunan konteynerlerin yanı sıra iş birliği yapılan kurum ve işletmelere yerleştirilen geri dönüşüm kutuları da düzenli olarak boşaltılıyor.

Toplanan atıklar geri dönüşüm sistemine dahil edilerek yeniden değerlendiriliyor.

Farklı atık türleri ayrı toplanıyor

Kağıt, cam, plastik ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıkların yanı sıra tekstil ürünleri, atık piller, elektrikli ve elektronik eşyalar, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, kullanım ömrünü tamamlamış lastikler ve hacimli atıklar da ilçenin farklı noktalarındaki konteynerlerde biriktirilerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

Ayrıca geri kazanılabilir atıkların diğer çöplerle karışmadan toplanmasını sağlamak amacıyla Birlik Mahallesi ve Alacaatlı Mahallesi’nde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezleri hizmet veriyor.

Amaç çevreyi korumak ve ekonomiye katkı sağlamak

Yürütülen çalışmalar sayesinde hem oluşan atık miktarı azaltılıyor hem de geri kazanım yoluyla çevreye ve ekonomiye katkı sağlanıyor. Çankaya Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki geri dönüşüm konteynerlerini belirlenen program kapsamında düzenli olarak kontrol edip boşaltarak sistemin aksamadan işlemesini sağlıyor.

Bu uygulama sayesinde çevre kirliliğinin önüne geçilirken, vatandaşların geri dönüşüme aktif katılımı da teşvik ediliyor.