Sakarya’da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Erenler ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 112 gram metamfetamin, 2 adet sentetik hap ve 0,50 gram skunk maddesi bulundu. Ayrıca 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ile 41 adet fişek de ele geçirildi.

İki şüpheli de tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet”, diğeri ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.