Sanal medyada bir ATV sürücüsünün arka koltukta bir kişi daha olduğu halde drift attığı anların cep telefonu kamera görüntülerinin paylaşılması üzerine, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında, hem kendi hem de yolcunun hayatını tehlikeye atan 35 ARD 440 plakalı ATV'nin sürücüsünün Y.O. (34) olduğu ve Bornova ilçesi 4. Sanayi 129/13 Sokak üzerinde eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

Çalışmalar sonucunda dün yakalanan sürücü Y.O.'ya 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymamak, drift yapmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak' maddeleri uyarınca toplam 146 bin 712 lira idari para cezası kesildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılmak üzere Bornova Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. (DHA)