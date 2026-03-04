Mesud Pezeşkiyan, Amerikan merkezli sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İspanya’nın İran dahil bazı ülkelere yönelik saldırılara karşı sergilediği tutumu takdir etti.

Pezeşkiyan, paylaşımında, “Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran başta olmak üzere çeşitli ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlalleri ve askeri saldırganlık karşısında İspanya’nın ortaya koyduğu sorumlu yaklaşım, Batı dünyasında etik değerlerin ve diri vicdanların hâlâ var olduğunu göstermektedir” ifadelerine yer verdi.

İspanyol Yetkililere Teşekkür

İran Cumhurbaşkanı, İspanyol yetkililere açık tutumları ve uluslararası hukuk vurgusu nedeniyle teşekkür ederek, bu yaklaşımın küresel barış ve istikrar açısından önemli olduğunu belirtti.

Madrid yönetimi, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirmiş, söz konusu adımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu açıklamıştı. Ayrıca İspanya, askeri operasyonlar için kendi üs ve imkanlarının kullandırılmayacağını duyurmuştu.