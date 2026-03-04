Başkan Lal Denizli’den alınan kan, idrar, saç ve tırnak örnekleri, detaylı inceleme için Adli Tıp Kurumu laboratuvarlarına gönderildi. Yapılan kapsamlı analizler sonucunda herhangi bir uyuşturucu madde bulgusuna rastlanmadı.

Hazırlanan raporun, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiği öğrenildi.

Resmi Rapor Savcılığa Sunuldu

ATK tarafından tamamlanan incelemenin ardından düzenlenen resmi rapor savcılık dosyasına girdi. Böylece kamuoyunda gündem olan iddialara ilişkin bilimsel değerlendirme de netleşmiş oldu.