Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, hakkında “hırsızlık” suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T.Ç. (Tarsus, 1984) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Basın Bülteni@kayserivaliligi @ayd_atanur pic.twitter.com/uV1QXyDZn6— Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü (@KayseriEmniyeti) March 4, 2026
Muhabir: Haber Merkezi