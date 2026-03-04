Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından sabah saatlerinde kentte rüzgar etkili oldu. Kent genelinde üzerine düşen ağaçlar nedeniyle bazı araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine sevk edilen belediye ekipleri, ağaç parçalarının kaldırılması için çalışma başlattı. Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde bir evin çatısı uçarak elektrik direğinin üstüne düştü. Aynı ilçedeki Yeşiloba Mahallesi'nde de bir caminin minaresi rüzgarın etkisiyle sallandı. O anlar kameraya yansıdı. (DHA)

