Erbeyli Mahallesi'nde Hatice T.'nin yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangın sırasında içeride uyuyan Hatice T. hızla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA