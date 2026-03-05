BURAK YILMAZ: İSTENMİYORSAM GEREĞİNİ YAPARIM

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, taraftarın istifa çağrıları ile ilgili konuştu. Yılmaz, yapılan tepkileri normal karşıladığını ifade ederek bir sonraki maçtan sonra istenmiyorsa gereğini yapacağını söyledi. Fenerbahçe'nin attığı ikinci golün yüzde 100 ofsayt olduğunu da dile getiren Yılmaz, 'Tabii üzücü bir gün. Özellikle beraberliğin yettiği bir maç oynadık. Aslında çok iyi başladık ama ne yazık ki bireysel hatalardan gol yedik. Böyle maçlarda performansın üzerine çıkmak zorundayız. Karşımızda çok yetenekli bir oyuncu grubu var. İkinci gol yüzde 100 ofsayt. Hiç bana anlatmasınlar. Yarım saat bekleyip golü verdiler. Ondan sonra kırıldık tabii. Ya beraberliği bulacaktık ya da 3-4 olacaktı maç. Risk aldık. Ama futbolun doğasında bu var. Çok kırgınım çünkü bir şey yapamıyorum. Yapılan haksızlığı değiştirecek pozisyonda değilim. Artık ofsayt kuralını bilmiyorum. Fenerbahçeli futbolcuya çarpıyor ve gol oluyor. Ofsayt veriliyor. Bir şey söyleyince de ceza alıyoruz. Herkesin Allah gönlüne göre versin. Burada çok büyük bir emek ve mücadele var. Bazı şeyleri değiştiremeyince soğuyorum. Ben kendimi adıyorum her şeye. Bazı şeyler benim gönlümü kırıyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum onlar çok değerli. Bugün benim tercihlerim ve benim hatam. Onları iyi hazırlayamamışım demek ki. Taraftarımıza teşekkür ederim. Tepki olacaktır. Kazanınca nasıl yukarı çıkarılıyorsak kaybedince de tepki almamız normal. Bazı şeyleri geliştirmek istiyorsak istikrar tabii çok önemli. Biz buraya gelince bu takım sonuncuydu bunu göz ardı etmeyelim. 1 puanımız var üstümüzle. Taraftarımızdan tek istediğimiz pazar günü bir maç oynayacağız. Tüm Gaziantep'i maça bekliyorum. En kalabalık olan maç olsun lütfen. Onların önünde saygı ile eğiliyorum. 90 dakika desteklesinler ondan sonra kimi protesto edeceklerse etsinler. Ondan sonra gereğini yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Pazar günü herkesi bekliyorum ondan sonra gereğini yaparım. İstenmiyorsam çeker giderim, hiç merak etmesinler. Pazar günü tam destek istiyorum. Ondan sonra gereğini yaparız. Helallik ister gideriz. Zarar vereceğimi düşündüğüm anda burada kalmayacağım. Ama geldiğimde sonuncuyduk şimdi tarih yazıp 7'nci sırada bitireceğiz. Ben her şeyi kaldırırım ama lütfen oyuncularıma yapmasınlar. Pazar günü lütfen destekleyelim ama sonunda istenmiyorsam gereğini yapacağım' dedi.

ZEKİ MURAT GÖLE: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, maçın sonuna kadar oyuncularının üst düzey performans sergilediğini söyledi. Göle, 'Maçın başından sonuna kadar üst düzey performans gösteren oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçtan önce istediklerimizi dört dörtlük yerine getirdiler. İlk yarıda ilk başlarda biraz sıkıntılarımız oldu ama tamamen sonrasında oyun kontrolünü ele geçirdik. Top bizde kaldı, rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor' diye konuştu.