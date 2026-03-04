Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Tedesco’nun sağlık durumunun yakından takip edildiği ve hafta sonu ligde oynanacak Samsunspor maçında takımın başında olmasının planlandığı belirtildi.

Gaziantep FK Maçında Takımın Başında Zeki Murat Göle Olacak

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe’de teknik sorumluluğu Zeki Murat Göle üstlenecek. Tedesco’nun yokluğunda takımın kulübedeki liderliğini Göle yapacak.

Öte yandan Domenico Tedesco, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan lig maçında da takımının başında yer alamamıştı.

Tedesco’nun Sağlık Durumu Nasıl?

Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamaya göre İtalyan teknik adamın tedavisi olumlu yönde ilerliyor. Kulüp, teknik direktörün en kısa sürede görevine dönmesinin hedeflendiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli taraftarlar ise Gaziantep deplasmanında alınacak sonucun yanı sıra Domenico Tedesco’nun sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.