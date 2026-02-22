Didim’de aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlüyü yakaladı.

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan S.O. (43), 20 Şubat’ta ilçe girişinde yaya olarak bulunduğu sırada jandarma ekiplerince tespit edilerek gözaltına alındı.

İlçe Girişinde Yakalandı

Hakkında arama kararı bulunan S.O.’nun kimlik kontrolü sırasında durumunun belirlenmesi üzerine işlem başlatıldı. Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan S.O., tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.