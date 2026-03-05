Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak avcılığa geçit vermedi. Yapılan kontrollerde yasa dışı av faaliyeti yürüttüğü belirlenen 11 kişi hakkında idari işlem başlatıldı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması amacıyla ülke genelinde denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
Drone destekli denetimler
Açıklamada, av koruma ve kontrol faaliyetlerinde teknolojiden yararlanıldığı vurgulanarak, drone destekli denetimlerle yasa dışı avcılık faaliyetlerinin tespit edildiği ifade edildi.
Yetkililer, doğayı ve yaban hayatını korumak için sahadaki kontrollerin artarak devam edeceğini belirterek, kaçak avcılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.