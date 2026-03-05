Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul’da toplanarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına başlayacak.

Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek elemelerde C Grubu’nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile karşılaşacak.

Türkiye Kadrosu

  • Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, İlayda Güner (Beşiktaş BOA)

  • Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Sinem Ataş, Beren Burke (ÇİMSA ÇBK Mersin)

  • Melek Uzunoğlu, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)

  • Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Meltem Avcı Yılmaz (Fenerbahçe Opet)

  • Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Maç Takvimi

  • 11 Mart Çarşamba, 20.30: Kanada – Türkiye

  • 12 Mart Perşembe, 20.30: Türkiye – Arjantin

  • 14 Mart Cumartesi, 20.30: Japonya – Türkiye

  • 15 Mart Pazar, 20.30: Türkiye – Avustralya

  • 17 Mart Salı, 20.30: Türkiye – Macaristan

Milliler, turnuvada C Grubu’nda yer alan rakipleriyle kıyasıya mücadele edecek.

Kaynak: AA