Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Kadın Basketbol Takımı yarın İstanbul’da toplanarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıklarına başlayacak.
Milliler, 11-17 Mart tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenecek elemelerde C Grubu’nda Macaristan, Arjantin, Avustralya, Kanada ve Japonya ile karşılaşacak.
Türkiye Kadrosu
-
Pelin Derya Bilgiç, Meltem Yıldızhan, İlayda Güner (Beşiktaş BOA)
-
Esra Ural Topuz, Manolya Kurtulmuş, Sinem Ataş, Beren Burke (ÇİMSA ÇBK Mersin)
-
Melek Uzunoğlu, Berfin Sertoğlu (Emlak Konut)
-
Olcay Çakır Turgut, Sevgi Uzun, Alperi Onar, Meltem Avcı Yılmaz (Fenerbahçe Opet)
-
Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan, Elif Bayram, Gökşen Fitik, Zeynep Şevval Gül, Sehernaz Çidal (Galatasaray Çağdaş Faktoring)
Maç Takvimi
-
11 Mart Çarşamba, 20.30: Kanada – Türkiye
-
12 Mart Perşembe, 20.30: Türkiye – Arjantin
-
14 Mart Cumartesi, 20.30: Japonya – Türkiye
-
15 Mart Pazar, 20.30: Türkiye – Avustralya
-
17 Mart Salı, 20.30: Türkiye – Macaristan
Milliler, turnuvada C Grubu’nda yer alan rakipleriyle kıyasıya mücadele edecek.