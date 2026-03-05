Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı seyirle günü 12.843,19 puan ve yüzde 0,08 artışla tamamladı.

Bugün açılışta ise endeks, önceki kapanışa göre 119,38 puan ve yüzde 0,92 yükselişle 13.062,57 puana ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1,10, holding endeksi ise yüzde 0,19 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör metal eşya makina oldu ve yüzde 2,04 artış kaydetti.

Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere rağmen, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin yeniden başlayabileceğine dair iyimserlik ve ABD’de beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam verisi, küresel piyasaları destekliyor. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve İran’ın misillemeleri sürerken, yatırımcılar düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirdi.

Yurt İçi Destekler ve Ekonomik Gelişmeler

Avrupa Birliği ile yapılan istişareler neticesinde, ‘AB menşei’ şartının Gümrük Birliği çerçevesinde Türkiye’yi kapsayacak şekilde yasal zemine oturması, yurt içi pay piyasalarını destekledi. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki artışları sınırlamak amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışları, ECB Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamaları ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtiyor.

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puan direnç, 12.800 ve 12.700 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.