Ticaret Bakanlığı, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildiğini açıkladı.

TIR X-Ray’de Takıldı, Narkotik Köpeği Bodri Tespit Etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule’ye gelen bir TIR mercek altına alındı.

Yakın takibe alınan aracın X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama başlatıldı. Narkotik dedektör köpeği Bodri’nin de katıldığı kontrollerde, yasal yükün içerisine gizlenmiş halde 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğunu bildirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadelesini 2026 yılında da kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Kapıkule’deki operasyon, son dönemde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.