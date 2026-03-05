Uzun yıllar Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) Erzurum muhabirliğini yapan gazeteci Mehmet Arslan, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Arslan’ın ölüm haberi, basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Gazetecilik hayatı boyunca Erzurum ve çevresindeki gelişmeleri takip eden Arslan, özellikle bölgedeki toplumsal olaylar ve insan hakları ihlallerine ilişkin haberleriyle tanınıyordu. Meslektaşları tarafından çalışkanlığı ve sahadaki ısrarcı gazeteciliğiyle bilinen Arslan’ın vefatı sonrası çok sayıda gazeteci ve basın örgütü taziye mesajı yayımladı.

Dicle Haber Ajansı ise 2016 yılında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında kapatılan medya kuruluşları arasında yer almıştı. Ajans, hükümet tarafından “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu” gerekçesiyle kapatılmış; karar basın özgürlüğü tartışmalarına da konu olmuştu.

Sonsöz olarak merhuma Allah'tan Rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.