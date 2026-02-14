Erzurum’un coğrafi işaretli lezzeti cağ kebabı, geleneksel kuzu ve koyun etinin dışında farklı bir tarifle yeniden yorumlandı. Kentte gıda sektöründe faaliyet gösteren iki girişimci, tavuk etinden hazırladıkları “tavuk cağı”nı müşterilerin beğenisine sundu.

Butlardan ayrılan tavuk etleri özel baharatlarla marine edilerek odun ateşinde pişiriliyor. Ustalar, klasik cağ kebabı lezzetini korurken, daha hafif bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Kırmızı Ete Alternatif Bir Tat

Kuzu etli cağ kebabına alternatif olarak geliştirilen tavuk cağını deneyen müşterilerden Kerim Emre Yanar, lezzetin beklentisinin üzerinde olduğunu belirterek, özellikle kırmızı et tüketemeyenler için iyi bir seçenek olduğunu söyledi.

“Yiyenler Memnun Kalıyor”

İşletme yetkilileri, yıllardır cağ kebap sektöründe hizmet verdiklerini vurgulayarak, tavuk etinden hazırlanan bu yeni ürünün yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. İlk etapta tereddütle yaklaşanların tadına baktıktan sonra memnun kaldığını dile getiren yetkililer, tavuk cağının kısa sürede müdavim kazandığını belirtti.

Özel Marine, Odun Ateşi

Tavuk cağının hazırlanış sürecine değinen ustalar ise, kemiklerinden ayrılan tavuk etlerinin özenle marine edildiğini, özel baharatlarla lezzetlendirildikten sonra cağ şişine dizilerek odun ateşinde pişirildiğini aktardı. Farklı tadı merak edenlerin tekrar tekrar gelmesinin kendilerini memnun ettiğini söylediler.

Erzurum mutfağının simge lezzetlerinden biri olan cağ kebabı, bu yeni yorumuyla hem yerli halktan hem de kente gelen ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor.