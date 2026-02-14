DSİ 112. Şube Müdürlüğünden alınan verilere göre, 14 Şubat Cumartesi günü itibarıyla Kırklareli, Kayalıköy, Çayırdere ve Armağan barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 36 olarak ölçüldü. 343 milyon 430 bin metreküp depolama hacmine sahip 4 barajda 121 milyon 943 bin metreküp su bulunuyor.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı ve sağanak barajların doluluk oranlarını artırmaya devam ediyor.

Geçen yıl aynı dönemde söz konusu barajların doluluk oranı yüzde 27 olarak kayıtlara geçmişti.

Yaz aylarında aşırı kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3'e kadar gerileyen Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinde de önemli artış yaşandı.