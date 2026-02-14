Afyonkarahisar kent merkezinde yer alan Hıdırlık Tepe’de dün akşam saatlerinde çamura saplanan bir otomobilin sürücüsü, polisten yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen iki polis memuru, yoğun çamur nedeniyle ekip aracıyla bir noktadan sonra ilerleyemedi.

Otomobile yaklaşık 600 metre kala araçlarını bırakmak zorunda kalan polisler, yürüyerek olay yerine ulaştı. Çamura gömülen otomobili iterek harekete geçiren ekipler, aracı kısa sürede saplandığı yerden çıkarmayı başardı.

Kurtarma Anları Kamerada

Polis memurlarının otomobili kurtardığı anlar, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ekiplerin zorlu şartlara rağmen sürücüye yardım ettiği anlar yer aldı.