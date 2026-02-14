Kayseri’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, güvenlik gerekçesiyle dün akşam saatlerinde trafiğe kapatıldı.
Olumsuz hava koşullarının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yoğun mesai sonucu yol üzerindeki kar birikintileri temizlenerek ulaşım güvenli hale getirildi.
Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kayseri’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla devam edebileceği belirtiliyor. Özellikle Erciyes Kayak Merkezi’ne gitmeyi planlayan vatandaşların yola çıkmadan önce güncel yol durumunu kontrol etmeleri öneriliyor.