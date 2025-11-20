Olay, dün saat 15.00 sıralarında Afyonkarahisar merkez Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Anne ve 1'i yetişkin 4 çocuğu, yedikleri patates kızartmasından bir süre sonra fenalaştı. Kendi imkanlarıyla evden çıkan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla bölgeye polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, aileye ilk müdahaleyi yaptı. Anne ve 3 çocuğu zehirlenme şüphesiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Ailenin yetişkin olan çocuğunun ise hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenildi. Hastanede tedavileri tamamlanan anne ve 3 çocuğu, taburcu edildi. Ailenin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Zehirlenme ihtimali üzerine hastaneye gitmişlerdi, taburcu oldular!
Afyonkarahisar'da dün yedikleri patates kızartmasından sonra fenalaşarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan anne ve 3 çocuğu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: DHA
