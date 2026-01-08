Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasında yürütülen entegrasyon görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Halep’te tansiyon hızla yükseldi. Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde yaşanan çatışmalar üçüncü gününe girerken, bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Halep’te Nokta Atışı Operasyon Duyurusu

Suriye geçici yönetimine bağlı ordu, saat 13.30 itibarıyla söz konusu mahallelerde SDG mevzilerine yönelik “nokta atışı” operasyonların başlatılacağını açıkladı. Yapılan duyuruda sivillerden, SDG’ye ait olduğu belirtilen tüm noktalardan uzak durmaları istendi.

Bombardıman Arttı, Uçuşlar Durduruldu

Sabah saatlerinden itibaren Halep’te topçu atışları, obüsler ve insansız hava araçlarıyla saldırıların yoğunlaştığı bildirildi. İlk belirlemelere göre bombardımanlarda en az 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısının ise 31 ile 54 arasında olduğu açıklandı.

Çatışmalar nedeniyle kentte büyük bir göç dalgası yaşanırken, yetkililer yaklaşık 10 bin sivilin bölgeden ayrıldığını duyurdu. Güvenlik gerekçesiyle okullar, üniversiteler ve resmî kurumlarda faaliyetler durduruldu. Halep Uluslararası Havalimanı’nda ise tüm uçuşlar askıya alındı.

Geçici Hükümetten “Anlaşmalar” Vurgusu

HTŞ öncülüğünde kurulan Suriye geçici hükümetinin Enformasyon Bakanı Hamza el-Mustafa, El Cezire’ye yaptığı açıklamada, mahallelerden açılan ateşe karşılık verdiklerini savundu. Mustafa, 10 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde yapılan iki ayrı anlaşmaya dikkat çekerek, 10 Mart Anlaşması’nın SDG yapılarının Suriye devletine entegrasyonuna ilişkin genel bir çerçeve sunduğunu, 1 Nisan Anlaşması’nın ise doğrudan Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini kapsayan özel bir güvenlik ve siyasi düzenleme olduğunu söyledi.

Mustafa, “Şeyh Maksud ve Eşrefiye’de güvenlik zafiyetinin sona ermesi için 1 Nisan Anlaşması harfiyen uygulanmalıdır” ifadelerini kullanırken, Şam yönetiminin kırmızı çizgisinin “tek devlet, tek hükümet, tek ordu” olduğunu vurguladı.

SDG’den Yalanlama ve Çağrı

SDG ise Halep’te söz konusu mahallelerde askerî hedeflerinin bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada sivillerin hedef alındığı savunularak, garantör ülkelere saldırıların durdurulması çağrısında bulunuldu.

Öte yandan Halep Valiliği, sivillerin güvenli şekilde tahliye edilebilmesi için Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde iki insani geçidin yeniden açıldığını duyurdu. Tahliyelerin El-Avarid ve Zuhur caddeleri üzerinden, saat 10.00 ile 13.00 arasında gerçekleştirileceği bildirildi.