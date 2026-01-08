Karadeniz’de tansiyon yükselirken, Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen kamikaze insansız hava aracı (İHA), Türkiye kıyılarından yaklaşık 48 kilometre açıkta bulunan Rus petrol tankeri Elbus’u hedef aldı. Saldırının uluslararası sularda gerçekleştiği ifade edildi.
Gemi Rus “Gizli Filosu”na Ait
Saldırıya uğrayan Elbus tankerinin, yaptırımları aşmak amacıyla faaliyet gösterdiği öne sürülen Rusya’nın “gizli filosu” kapsamında yer aldığı belirtildi. Tankerin, Karadeniz’deki Novorossiysk Limanı’na ham petrol yüklemek için ilerlediği sırada saldırıya maruz kaldığı kaydedildi.
Hasara İlişkin Bilgiler Netleşmedi
Saldırının ardından gemide oluşan hasara veya mürettebatın durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililerden gelecek açıklamaların beklendiği öğrenilirken, olayın bölgedeki deniz güvenliğini yeniden gündeme taşıdığı değerlendiriliyor.
Ayrıntılar Bekleniyor
Yaşanan gelişmeyle ilgili diplomatik ve askeri kaynaklardan gelecek yeni bilgiler merakla beklenirken, Karadeniz’deki enerji taşımacılığına yönelik risklerin arttığına dikkat çekiliyor.