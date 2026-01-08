Ankara Yelken Kulübü’nün (AYK) 25. kuruluş yılı dolayısıyla Marmaris’te düzenlenen Astor Şarj Ankara Yelken 25. Yıl Kupası, spor turizmi, yelken kültürü ve kulüp vizyonu açısından dikkat çeken bir organizasyon oldu. 42 teknenin katıldığı yarışlar, Marmaris’te kış sezonuna sportif ve sosyal canlılık kazandırdı.

AYK, bu organizasyonun ardından 14–23 Mart 2026 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak TYF Yelken Ligi Optimist Türkiye Şampiyonası 2. Ayak yarışlarının organizasyonunu üstlenecek.

Marmaris’te Spor, Turizm ve Sosyal Fayda Bir Arada

Ankara’dan yaklaşık 150 yarışçının katıldığı ve toplamda 450’ye yakın sporcunun yer aldığı organizasyon, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Belediyesi, MUTTAŞ, Marmaris Liman Başkanlığı ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara katılım paylarının eğitime bağışlanması, etkinliğin toplumsal fayda yönünü de öne çıkardı.

AYK Başkanı Sermurat Küçükgül, organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Bu organizasyon yalnızca denizde yaşanan bir rekabet değil, şehir geneline yayılan bir sinerjiye dönüştü. Marmaris, bu kez sadece bir tatil destinasyonu olarak değil; spor, disiplin ve deniz kültürüyle öne çıkan bir merkez olarak dikkat çekti.”

“Yelkencilik, Sürdürülebilir Turizmin Anahtar Alanlarından Biri”

Yelken sporunun küresel ölçekte 50 milyar doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirten Küçükgül, tekne ve yat üretiminin yıllık 12–13 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu ve önümüzdeki 10 yılda istikrarlı bir büyüme beklendiğini söyledi.

Yelken turizminin Türkiye ekonomisine katkısına dikkat çeken Küçükgül, şunları kaydetti:

“Yelkenliyle Türkiye kıyılarını gezen turist, otelde kalan tatilciye göre 3 ila 5 kat daha fazla harcama yapıyor. Yelken turizmi yazla sınırlı değil; bahar ve sonbahar aylarında da bölgelerde ekonomik canlılık sağlıyor. Yelkenciliğin Türkiye’nin yıllık turizm gelirine 1 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün.”

“Uluslararası Yelken Yarışları Tanıtım Yatırımıdır”

Uluslararası yelken organizasyonlarının tanıtım gücüne de vurgu yapan Küçükgül,

“Bir uluslararası yelken yarışı, yüzlerce yabancı sporcu ve medya mensubunu Türkiye’ye çeker. Bu organizasyonlar, ülkemizi güvenli, modern ve deniz kültürüne sahip bir destinasyon olarak dünyaya tanıtır”

ifadelerini kullandı.

Türkiye Yelken Sporunda Yükselişte

Türkiye’nin yelken sporunda ciddi bir ivme yakaladığını belirten Küçükgül, son yıllarda milli sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonalarında 20’nin üzerinde madalya kazandığını hatırlattı.

Yelken sporunun artık yalnızca kıyı şehirleriyle sınırlı olmadığını vurgulayan Küçükgül, Ankara, Kayseri, Van ve Bursa gibi iç bölgelerde de güçlü kulüplerin yetiştiğini söyledi.

“Denizi Olmayan Şehirlerde de Yelken Mümkün”

Ankara gibi denizi olmayan şehirlerde yelkene ilginin arttığını ifade eden Küçükgül,

“İsviçre, Avusturya ve Macaristan gibi denizi olmayan ülkeler dünya çapında yelkenciler yetiştiriyor. Ankara’da Mogan Gölü gibi doğal alanlar yelken sporu için son derece uygun. AYK olarak yıllardır burada yüzlerce sporcu yetiştirdik”

dedi.

2026 Hedefi: Optimist Türkiye Şampiyonası

2026 hedeflerine de değinen Küçükgül,

“TYF Yelken Ligi Optimist Türkiye Şampiyonası 2. Ayak yarışlarını İstanbul’da organize edecek olmak bizim için büyük bir gurur ve sorumluluk. Bu organizasyon, genç sporcular için çok önemli bir deneyim alanı yaratacak”

şeklinde konuştu.