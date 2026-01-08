Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 22 Aralık 2025 tarihli toplantısında kent genelindeki toplu ulaşımı ilgilendiren önemli kararlara imza attı. EGO Genel Müdürlüğü’nün teklifiyle çok sayıda otobüs hattında güzergâh değişikliği, hat uzatımı ve yeni düzenlemeler yapıldı.
Alınan kararların temel gerekçeleri arasında; metro istasyonlarının devreye alınması, yeni yerleşim bölgeleri, yol çalışmaları ve vatandaşlardan gelen yoğun talepler yer aldı. Eryaman, Etimesgut, Sincan ve Ümitköy Hatlarında Değişikliği güzergâh değişikliği, hat uzatımı ve yeni düzenlemeler yapıldı.
UKOME kararları kapsamında özellikle Eryaman, Etimesgut, Sincan, Fatih, Elvankent ve Ümitköy bölgelerinde hizmet veren EGO hatlarında kapsamlı düzenlemeler yapıldı.
-
531, 552, 553, 561, 608, 641, 644 ve 545 numaralı hatların güzergâhları yeniden belirlendi
-
Bazı hatlar Ümitköy, Eryaman ve Etimesgut Metro İstasyonları ile entegre edildi
-
Sefer güzergâhları, yolcu yoğunluğunu azaltacak şekilde revize edildi
Düzenlemelerle birlikte hatların daha kısa sürede, daha verimli ve kesintisiz ulaşım sağlaması hedeflendi.
Üniversite ve Öğrenci Ulaşımı İçin Yeni Hatlar
Kararlarda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi başta olmak üzere üniversite öğrencilerinden gelen talepler de dikkate alındı.
Bu kapsamda:
-
116 numaralı hat yeniden düzenlenerek üniversite kampüslerine doğrudan ulaşım sağlandı
-
Ulus, Çankaya ve merkezi bölgelerden üniversiteye erişim kolaylaştırıldı
Yetkililer, öğrencilerin ders saatlerine uygun ulaşım sağlayabilmesi için hat planlamalarının güncellendiğini belirtti.
Yeni Açılan ve Uzatılan Hatlar Dikkat Çekti
UKOME kararlarıyla bazı bölgelerde yeni hatlar açılırken, bazı hatların da güzergâhı uzatıldı. Özellikle:
-
386 Mutlu – Ege – Misket – Mamak Metro hattı
-
392 Doğantepe – Kızılay – Ulus hattı
yolcu talepleri doğrultusunda yeniden planlandı.
Amaç: Daha Entegre ve Erişilebilir Toplu Ulaşım
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü, yapılan düzenlemelerin amacının:
-
Metro ve otobüs entegrasyonunu artırmak
-
Trafik yoğunluğunu azaltmak
-
Yeni yerleşim alanlarına doğrudan ulaşım sağlamak
-
Yolcu mağduriyetini en aza indirmek
olduğunu vurguladı.
UKOME kararları doğrultusunda düzenlenen hatların önümüzdeki günlerde kademeli olarak uygulamaya alınması bekleniyor.