Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 22 Aralık 2025 tarihli toplantısında kent genelindeki toplu ulaşımı ilgilendiren önemli kararlara imza attı. EGO Genel Müdürlüğü’nün teklifiyle çok sayıda otobüs hattında güzergâh değişikliği, hat uzatımı ve yeni düzenlemeler yapıldı.

Alınan kararların temel gerekçeleri arasında; metro istasyonlarının devreye alınması, yeni yerleşim bölgeleri, yol çalışmaları ve vatandaşlardan gelen yoğun talepler yer aldı. Eryaman, Etimesgut, Sincan ve Ümitköy Hatlarında Değişikliği güzergâh değişikliği, hat uzatımı ve yeni düzenlemeler yapıldı.

UKOME kararları kapsamında özellikle Eryaman, Etimesgut, Sincan, Fatih, Elvankent ve Ümitköy bölgelerinde hizmet veren EGO hatlarında kapsamlı düzenlemeler yapıldı.

531, 552, 553, 561, 608, 641, 644 ve 545 numaralı hatların güzergâhları yeniden belirlendi

Bazı hatlar Ümitköy, Eryaman ve Etimesgut Metro İstasyonları ile entegre edildi

Sefer güzergâhları, yolcu yoğunluğunu azaltacak şekilde revize edildi

Düzenlemelerle birlikte hatların daha kısa sürede, daha verimli ve kesintisiz ulaşım sağlaması hedeflendi.

Üniversite ve Öğrenci Ulaşımı İçin Yeni Hatlar

Kararlarda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi başta olmak üzere üniversite öğrencilerinden gelen talepler de dikkate alındı.

Bu kapsamda:

116 numaralı hat yeniden düzenlenerek üniversite kampüslerine doğrudan ulaşım sağlandı

Ulus, Çankaya ve merkezi bölgelerden üniversiteye erişim kolaylaştırıldı

Yetkililer, öğrencilerin ders saatlerine uygun ulaşım sağlayabilmesi için hat planlamalarının güncellendiğini belirtti.

Yeni Açılan ve Uzatılan Hatlar Dikkat Çekti

UKOME kararlarıyla bazı bölgelerde yeni hatlar açılırken, bazı hatların da güzergâhı uzatıldı. Özellikle:

386 Mutlu – Ege – Misket – Mamak Metro hattı

392 Doğantepe – Kızılay – Ulus hattı

yolcu talepleri doğrultusunda yeniden planlandı.

Amaç: Daha Entegre ve Erişilebilir Toplu Ulaşım

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü, yapılan düzenlemelerin amacının:

Metro ve otobüs entegrasyonunu artırmak

Trafik yoğunluğunu azaltmak

Yeni yerleşim alanlarına doğrudan ulaşım sağlamak

Yolcu mağduriyetini en aza indirmek

olduğunu vurguladı.

UKOME kararları doğrultusunda düzenlenen hatların önümüzdeki günlerde kademeli olarak uygulamaya alınması bekleniyor.