Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD Başkanı Donald Trump’ın dış politika anlayışına sert sözlerle tepki gösterdi. Bekin, Trump’ın özellikle Venezuela’ya yönelik müdahaleci tutumunun, Birleşmiş Milletler Şartı’nda yer alan devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi bağımsızlığı ilkeleriyle açıkça çeliştiğini ifade etti.

“ŞİDDET MİTOSU VE GÜÇ GÖSTERİSİ ÖN PLANDA”

Bekin açıklamasında, Trump’ın Western dizilerini çağrıştıran, şiddet mitosu üzerine kurulu ve zorba yöntemlerle şekillenen politikalar izlediğini belirterek, bu yaklaşımın uluslararası hukuk açısından ciddi sorunlar doğurduğunu vurguladı. ABD Başkanı’nın “üstünler hukuku” anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Bekin, güç gösterisine dayalı bu siyasetin Vietnam Sendromu benzeri yeni kriz alanları oluşturma riskini taşıdığına dikkat çekti.

“MONROE DOKTRİNİ YENİDEN SAHNEDE”

Venezuela’dan sonra Kolombiya ve Meksika’ya yönelik sert politikaların gündeme gelmesinin tesadüf olmadığını belirten Bekin, Trump’ın bu tutumunun Monroe Doktrini’ni yeniden uygulama kararlılığının açık bir göstergesi olduğunu söyledi. Bekin, Grönland konusundaki ısrarın da ABD’nin küresel hegemonyasını pekiştirmeye dönük stratejik bir hamle olduğunu dile getirdi.

“GRÖNLAND STRATEJİK BİR KİLİT NOKTA”

Grönland’ın, Pituffik Askerî Üssü aracılığıyla halihazırda NATO kapsamında ABD’ye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bekin, buna rağmen Washington yönetiminin adada tam hâkimiyet kurmak istemesinin dikkat çekici olduğunu söyledi. Grönland’ın Avrupa, Kuzey Amerika ve Arktik bölgesinin kesişim noktasında yer aldığına işaret eden Bekin, Kuzey Atlantik deniz yolları ve Arktik Okyanusu’na erişimin kontrolünün, bölgenin askerî ve ekonomik önemini her geçen gün artırdığını ifade etti.

“ABD’YE DUYULAN GÜVEN SARSILDI”

Bekin, Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Onursal Başkanı Dr. Richard Nathan Haass’ın, Trump’ın ilk başkanlık dönemi sonrası Kongre baskınına ilişkin sözlerini hatırlattı. Haass’ın, “Dünyada artık kimse bize saygı ve güven duymayacak” şeklindeki açıklamasının, ABD’nin artık istikrarsızlık ihraç eden bir ülke haline geldiğinin itirafı niteliğinde olduğunu vurguladı.

“KALICI ÇÖZÜM İÇİN D-8 HAREKETE GEÇMELİ”

Trump’ın beyaz üstünlükçü, İslam ve Müslüman karşıtı, göçmen düşmanı politikalarının ABD içinde derin toplumsal ayrışmalara yol açtığını belirten Bekin, Ortadoğu’daki gelişmelerin de ABD ve İsrail çıkarları doğrultusunda siyasi manipülasyon aracı haline getirildiğini söyledi.

Bekin, Suriye, Yemen, Somali ve İran başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik tek taraflı müdahalelere dikkat çekerek, palyatif çözümler yerine kalıcı ve güçlü adımlar atılması gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda, Türkiye öncülüğünde D-8 Teşkilatı’nın bir an önce harekete geçirilmesi gerektiğini vurguladı.