Saat 04.30 sıralarında başladığı belirlenen yangının, elektrik sobasından kaynaklandığı tespit edildi. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sararken, çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek yetkililere haber verdi.

Alevler 1 Saatte Kontrol Altına Alındı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Alevlerin çevredeki evlere sıçraması ise son anda önlendi.

Cansız Bedeni Yatağında Bulundu

Soğutma çalışmalarının ardından eve giren ekipler, bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk babası Murat Öncel’in yatakta hareketsiz halde yattığını belirledi. Yapılan kontrolde Öncel’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğü bildirildi.