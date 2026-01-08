İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi’nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.T. hakkında ortaya atılan iddialar kamuoyunda yankı uyandırdı. İddiaya göre öğretmen, 16 yaşındaki 6 kız öğrenciyi okul yönetimi ve velilerin bilgisi olmadan ders saatinde okuldan çıkararak evine götürdü.

Olayın, 4 Kasım 2025 tarihinde yaşandığı öne sürülürken, öğrencilerin öğretmenin evinde temizlik yaptırıldığı iddia edildi. Söz konusu durumun veliler tarafından fark edilmesi üzerine İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi şikâyette bulunuldu.

Veliler Fotoğraflarla Başvurdu

Velilerin başvurusunda, öğretmenin evinde çekildiği öne sürülen bazı fotoğrafların da dosyaya eklendiği belirtildi. İddiaya göre bu görüntülerde, öğrencilerin bulunduğu ortamda sigara ve alkol şişeleri yer aldı. Veliler, bu durumun çocukların güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca öğrencilerin temizlik sonrası Bayraklı TOKİ bölgesinden Şehir Hastanesi yönüne kadar yürüdükleri, ardından kendi imkânlarıyla toplu taşıma kullanarak evlerine döndükleri ileri sürüldü.

Milli Eğitim’den Açıklama

Yaşanan gelişmelerin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı. Müdürlükten yapılan açıklamada, “İlimiz Bornova ilçesinde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi ile ilgili olarak 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya ve basında yer alan iddialar üzerine Bakanlığımız tarafından inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Süreç hassasiyetle takip edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Soruşturmanın sonucuna göre iddialarla ilgili idari işlemlerin değerlendirileceği bildirildi.