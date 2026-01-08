Ankara’da günlerdir süren su kesintileri tartışması büyürken, AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç’tan ABB Başkanı Mansur Yavaş’a sert tepki geldi. Baykoç, DSİ’nin açıklamasının sorumluluğun açık şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

ANKARA’DA SU KRİZİ SİYASİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Başkent Ankara’da yaşanan ve günlerdir vatandaşların tepkisine neden olan su kesintileri, siyasetin de ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) sorumluluğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) yükleyen açıklamasına, hem DSİ’den hem de AK Parti cephesinden sert yanıtlar geldi.

ABB: “YETKİ DSİ’DE” DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dün yaptığı yazılı açıklamada, su krizinin sorumluluğunu DSİ’ye yüklemişti. Açıklamada, ASKİ’nin kendi başına yeni su kaynağı bulma ve bu kaynakları Ankara’ya getirme yetkisinin bulunmadığı savunulmuş; yeni içme suyu kaynaklarının tespiti ve tahsisinin yasal olarak DSİ’nin görev alanında olduğu öne sürülmüştü.

DSİ’DEN NET VE YAZILI YANIT: “SORUMLULUK BELEDİYELERDE”

ABB’nin açıklamasına bugün DSİ’den yazılı bir yanıt geldi. DSİ açıklamasında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hatırlatılarak, içme suyunun kaynağından son kullanıcıya ulaştırılmasına kadar tüm sürecin büyükşehir belediyelerinin görev, yetki ve sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca;

İçme suyu depolarının yapılması,

Şebeke sistemlerinin işletilmesi,

Kayıp-kaçak oranlarının azaltılması

gibi hayati konuların da tamamen belediyelerin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

BAYKOÇ: DSİ AÇIKLAMASI UTANÇ VESİKASIDIR

DSİ’nin açıklamasının ardından yazılı bir değerlendirme yapan AK Parti Ankara Milletvekili ve Genel Başkan Vekili Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Baykoç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“ ‘ALLAH’ın suyundan para mı alınır’ söylemiyle başlatılan yalan rüzgârı, parayla dahi şehrine su veremeyen sorumsuzluğun duvarına çarpmıştır.

DSİ tarafından yapılan bu açıklama, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkan için tam anlamıyla bir utanç vesikasıdır.”

“ANKARA’YI 40 YIL GERİYE GÖTÜRDÜLER”

Baykoç, CHP’li ABB yönetiminin başkentin en temel ihtiyacı olan suyu dahi yönetemediğini savunarak, Ankara’nın yıllar öncesine götürüldüğünü ifade etti.

“Saygıdeğer hemşehrilerim, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentimize en temel hakkımız olan suyu dahi sağlayamadığı gibi, şehrimizi 40 yıl geriye sürüklemiştir. Bu durum artık herkesin malumudur.”

“SORUNU ÇÖZMEK YERİNE BAHANE ÜRETİYORLAR”

Baykoç açıklamasında, ABB yönetiminin çözüm üretmek yerine sorumluluktan kaçtığını belirterek eleştirilerini sürdürdü:

“Sorunun çözümünü çalışmakta, proje üretmekte aramak yerine, yapay zekâda arayan bir anlayışla Başkentimizin kaderini baş başa bırakamayız. Ankara’yı da İzmirleştirmelerine asla müsaade etmeyeceğiz.”