Yalova’da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle Topçular Limanı’na giriş yapamayan bir feribot, güvenlik gerekçesiyle Yalova Limanı’na yanaştırıldı.

Feribotta bulunan yolcuların ve araçların tahliyesi, ekipler tarafından kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Olası bir risk yaşanmaması adına tüm önlemler alınırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

32 Araç ve 42 Yolcu Tahliye Edildi

Yetkililerden alınan bilgiye göre, feribotta bulunan 32 araç ve 42 yolcu sorunsuz şekilde karaya çıkarıldı. Feribotun ise fırtınanın etkisini yitirmesine kadar Yalova Limanı’nda bekletileceği öğrenildi.

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesinin ardından seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirtti.