İzmir’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, uyuşturucu maddeyle yakalanan bir şüpheli gözaltına alındı. Çevre sakinlerinden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, şüpheli hareketleriyle dikkat çeken S.Y.’yi (32) durdurdu.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrolde, şüphelinin yanında bulunan poşette arama gerçekleştirildi. Aramada, satışa hazır halde paketlenmiş kokain ile kimyasal bir madde ele geçirildi.

Satışa Hazır Paketler Bulundu

Yapılan incelemede, 22 ayrı poşet içerisinde toplam 650 gram kokain bulunduğu, bu miktarın 11 gramlık kısmının satışa hazır şekilde paketlendiği belirlendi. Ayrıca uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 547 gram sıvı amonyak da ele geçirildi.

Şüpheli S.Y., işlemleri yapılmak üzere gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.