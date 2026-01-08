Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları birçok kentte hayatı durma noktasına getirdi. Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı bölgelerde vapur, feribot ve tramvay seferleri iptal edildi.

İzmir’de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, trafikte yoğunluk yaşandı. Olumsuz deniz koşulları nedeniyle İZDENİZ seferleri durdurulurken, Çiğli Tramvayı’nda seferler aksadı. Karşıyaka’da devrilen ağaçlar park halindeki araçlara zarar verdi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da da sağanak ve fırtına etkili oldu. Kırklareli’nde son 24 saatte metrekareye 102 kilogram yağış düşerken, Tekirdağ açıklarında şiddetli lodos nedeniyle gemiler demirlemek zorunda kaldı. Sahil kesimleri su altında kaldı.

Kütahya, Eskişehir, Düzce, Kocaeli ve Denizli’de kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve elektrik hatlarında hasarlar meydana geldi. Eskişehir’de devrilen bir duvar 6 araca zarar verirken, Denizli’de çok şiddetli fırtına tren seferlerinin geçici olarak durmasına yol açtı.

Bursa, Manisa ve Yalova’da da fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Bursa’da devrilen tır nedeniyle otoyolda ulaşım aksadı, Manisa’da çatılar uçtu ve 1 kişi yaralandı. Yalova’da ise vinç devrilirken, feribot seferleri aksadı.

Valilikler ve belediyeler tarafından yapılan açıklamalarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına geçici yasaklar getirildiği duyuruldu. Yetkililer, vatandaşları çatı uçması, ağaç devrilmesi ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.