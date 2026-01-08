CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) grubu bulunan muhalefet partilerini ziyaret etti. Heyette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan da yer aldı.

CHP heyeti, TBMM’de sırasıyla Yeni Yol Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti gruplarıyla basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Günaydın, görüşmelerde Türkiye’yi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren üç ana başlığın ele alındığını söyledi.

“Suriye’deki Gelişmeler Türkiye’yi Doğrudan İlgilendiriyor”

Günaydın, ilk gündem maddesinin Suriye’nin Halep kentinde yaşanan gelişmeler ve saldırılar olduğunu belirterek, “Bu süreci büyük bir kaygıyla izliyoruz. Bu bir demokrasi ve insan hakları sorunudur. İnsanların can güvenliğinin sağlanması, demokrasinin ve barışın tesis edilmesi son derece önemlidir. Oradaki her gelişmenin Türkiye’ye yansıyacağını bilerek, tüm kesimleri sorumlu davranmaya davet ediyoruz” dedi.

Emekliler İçin Acil Düzenleme Çağrısı

İkinci ana gündem maddesinin emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlar olduğunu vurgulayan Günaydın, “Bu ülkede 16,5 milyon emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmiştir. TBMM’nin bu sorunu acil bir yasal düzenlemeyle çözmesi gerekirken, iktidarın trafik cezalarını artırmaya yönelik girişimlerini görüyoruz. Bundan büyük üzüntü duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Demokrasi, Barış ve Adalet Ciddi Risk Altında”

Üçüncü başlıkta ise Türkiye’deki demokrasi ve hukuk düzenine ilişkin endişelerini paylaştıklarını aktaran Günaydın, “Bu ülkede meşru, demokratik siyaseti tasfiye etmeye çalışan, yargıyı araçsallaştıran ve dava süreçlerinde hakimleri, savcıları değiştirmekten çekinmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Demokrasi, barış ve adalet ciddi risk altındadır” dedi.

Günaydın ayrıca, iktidara çağrıda bulunarak, “Trafik kanunu görüşmelerini durdurun. Tek maddelik bir düzenlemeyle emekliler için insan onuruna yakışır maaş düzenlemesini Meclis’e getirin, destek olalım. Aksi halde muhalefet bu konuda ortak duruşunu sürdürecektir” şeklinde konuştu.

İYİ Parti: “Bu Ülkeyi Yönetenler Hesap Vermeli”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise yaptığı açıklamada, 23 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Türkiye’nin borcunun 130 milyar dolardan 550 milyar dolara çıktığını söyledi. Çömez, “3,5 trilyon dolarlık vergi toplandı. Cumhuriyetin kazanımları satıldı. Buna rağmen milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyorsa, bu ülkeyi yönetenlerin hesap vermesi gerekir” ifadelerini kullandı.

DEM Parti: “Türkiye’nin Gerçek Demokrasiye İhtiyacı Var”

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de Türkiye’nin gerçek anlamda bir demokrasiye ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Emeğin haklarını aldığı bir düzene ihtiyaç var. Muhalefetin yan yana durması ve ortak mücadele hattını güçlendirmesi son derece önemlidir” dedi. n