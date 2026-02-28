Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına dair dolaşıma sokulan içeriklerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, personel alımlarına ilişkin tüm duyuruların yalnızca Bakanlığın resmi internet sitesi ve kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldığı ifade edildi.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına sahte ilanlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Özellikle KPSS şartı aranmadan personel alımı yapılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Bakanlık, kamuoyuna yaptığı çağrıda, resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini yineledi.

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar ASILSIZDIR.



