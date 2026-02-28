Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre F.K., tabancayla iftar için fırın önünde bekleyen İ.Y.’ye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği İ.Y. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı İ.Y., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şüpheli Yakalandı

Olay sonrası kaçan F.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.