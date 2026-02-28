Milli Takım karşılaşmaya Metecan Birsen, Ercan Osmani, Tarık Biberoviç, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman beşiyle başladı. Mücadeleye Cedi Osman’ın serbest atıştan bulduğu 3 sayıyla başlayan Türkiye, ilk 4,5 dakikada rakibine sayı şansı tanımadı. Tarık Biberoviç’in üçlüğüyle 10-0’lık seri yakalayan Milliler, ilk periyodu 22-13 önde tamamladı.

Devreye 15 Sayı Farkla

İkinci çeyrekte Sırbistan pota altından sayılar bulsa da Türkiye dış şutlarla üstünlüğünü korudu. Ercan Osmani ve Sertaç Şanlı’nın etkili oyunu, Şehmus Hazer’in faul çizgisinden bulduğu sayılarla birleşince Milli Takım soyunma odasına 46-31 üstün girdi.

Son Çeyrekte Nefesler Tutuldu

Üçüncü periyotta ev sahibi ekip farkı eritmeye çalıştı ve son çeyreğe 57-54 geride girdi. Son bölüm büyük çekişmeye sahne oldu. Bitime 2 dakika kala skor 70-70’e gelirken, Sırbistan maçta ilk kez öne geçti (73-72). Kritik anlarda sahneye çıkan Tarık Biberoviç’in basketiyle üstünlüğü yeniden ele alan Ay-Yıldızlılar, parkeden 82-78 galip ayrıldı.

Öne Çıkan Performanslar

Tarık Biberoviç: 22 sayı

Cedi Osman: 16 sayı Fenerbahçe İngiltere’de Önde! Geri Sayım Başladı İçeriği Görüntüle

Ömer Faruk Yurtseven: 14 sayı

Markovic (Sırbistan): 19 sayı

Dobric (Sırbistan): 17 sayı

Sırbistan’da Nicola Kalinic ve Dejan Davidovac 5 faulle oyun dışı kaldı.

Rövanş İstanbul’da

C Grubu’ndaki 4’üncü maçta Türkiye, Sırbistan’ı bu kez İstanbul’da ağırlayacak. 2 Mart Pazartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Milli Takım bu galibiyetle hem gruptaki liderliğini sürdürdü hem de 2027 Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti.