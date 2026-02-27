Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Ferencvaros (Macaristan) - Braga (Portekiz)
Panathinaikos (Yunanistan) - Real Betis (İspanya)
Genk (Belçika) - Freiburg (Almanya)
Celta Vigo (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa)
Stuttgart (Almanya) - Porto (Portekiz)
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)
Bologna (İtalya) - Roma (İtalya)
Lille (Fransa) - Aston Villa (İngiltere)
Kaynak: AA