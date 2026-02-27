Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda görevli bazı sözleşmeli erler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında ve evlerinde yapılan aramalarda folyo içinde uyuşturucu madde ele geçirildi. İfade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şüphelilerden kan, kıl ve idrar örnekleri alındı. Dosyada ayrıca 'Uyuşturucu madde temin etme' ve 'Kullanımı kolaylaştırma' suçları yönünden de inceleme başlatıldığı, bu kapsamda şüphelilerin gözaltı sürelerinin uzatıldığı öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 kişi ise 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)
Uyuşturucu soruşturmasında 3 asker tutuklandı
Uyuşturucu soruşturması kapsamında, Hava Harp Okulu’nda görevli 9 sözleşmeli er gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 6 kişi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Etimesgut Bağlıca’da Yol Çöktü: Yetkililerden Hızlı Müdahale!
'Veliaht' Dizisine Bomba Transfer!
Erdal Beşikçioğlu’ndan yolsuzluk iddialarına yanıt!
Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 72. Yaş Günü Sürprizi
Nurhak’ta 4.8’lik Sarsıntı: Kandilli Verileri Paylaştı
Başakşehir – Konyaspor Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? İşte Muhtemel 11’ler