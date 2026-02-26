Veliaht, güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle perşembe akşamları ekran başındakileri etkisi altına alıyor. Son olarak Doğu Anadolu’nun incisi Kars’ta çekim yapan dizi ekibi, eşsiz manzaralar eşliğinde yeni sahneleri tamamladı.

Faroz Karakteri Heyecan Yarattı

Bu akşam ekrana gelecek bölümde uzun süredir merakla beklenen Faroz karakteri diziye dahil oluyor. Başarılı oyuncu Serhat Teoman tarafından canlandırılacak karakter, illegal dünyada korkulan bir isim ve Esenler’i ele geçirmeye ant içmiş durumda.

Veliaht ekibi, 11 Mart’ta İstanbul’a dönerek 26. bölümü çekecek ve hikâyede Faroz’un etkisi giderek artacak.