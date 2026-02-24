Pazar akşamları ekrana gelen Sahtekârlar dizisinin geleceği merak konusu oldu. Kulislerden sızan bilgilere göre yapım için henüz kesin bir karar verilmedi. Ancak gün değişikliği kararı alınmazsa, düşen reytingler nedeniyle dizinin birkaç bölüm sonra final yapabileceği konuşuluyor.

Pazar Akşamına Yeni Dizi İddiası

Sektör kulislerinde konuşulan bir diğer iddia ise NOW ekranlarında yayınlanması planlanan Doktor Başka Hayatta dizisinin pazar gününe alınabileceği yönünde. Kanalın beklemede tuttuğu yapımın, “Sahtekârlar”ın yerine yayınlanması gündemde.

3 Bölüm Tamamlandı, Sete Ara Verildi

Dass Yapım imzalı “Doktor Başka Hayatta” dizisinin şu ana kadar 3 bölümü tamamlandı. Ancak yayın tarihi netleşmediği için ekibin sete ara verdiği öğrenildi.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu’nun paylaştığı dizinin yaklaşık 20 gündür yayın tarihiyle ilgili gelişme beklediği belirtiliyor. Dördüncü bölüm çekimlerinin ise kanaldan gelecek karara göre başlayacağı ifade ediliyor.

Önümüzdeki günlerde kanal yönetiminin alacağı kararın, hem “Sahtekârlar”ın akıbetini hem de “Doktor Başka Hayatta”nın yayın takvimini netleştirmesi bekleniyor.