Son olarak Kral Kaybederse dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Halit Ergenç, tiyatro sahnesine dönüyor. Başarılı oyuncu, dünyaca ünlü yazar Arthur Miller’ın klasik eseri **Satıcının Ölümü**nde başrolü üstlenecek.

Zorlu PSM’de Sahnelenecek

Yeni sezonda Zorlu PSM’de sahnelenecek oyunda Halit Ergenç’e, Fatih Artman ve Zerrin Tekindor eşlik edecek. Oyunun provalarının tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi.

Willy Loman’ın Çöküş Hikâyesi

Arthur Miller’ın ölümsüz eserinde, hayatını başarı ve saygınlık hayaline adayan sıradan bir satıcı olan Willy Loman’ın trajik çöküşü anlatılıyor. Amerikan tiyatrosunun en güçlü dramlarından biri olarak kabul edilen eser, bireyin hayalleriyle gerçekler arasındaki çatışmasını sahneye taşıyor.

Halit Ergenç’in, tiyatro sahnesine dönüşü şimdiden sanat dünyasında heyecan yarattı. Oyunun prömiyer tarihi ve bilet satış takviminin ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.