Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkent’in kalbinde kurduğu etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde oluşturulan etkinlik çadırı, hafta sonları vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taşıyor.

Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımın olduğu etkinliklerde, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu ön plana çıkıyor. Ailelerin birlikte vakit geçirdiği alanda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, özellikle çocuklara yönelik aktiviteler büyük ilgi görüyor.

Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu birlikte yaşıyoruz. 🌙



Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde kurulan etkinlik çadırımız, çocuklardan yetişkinlere kadar Başkentlilerin yoğun ilgisiyle hafta sonlarının vazgeçilmez buluşma noktası oldu.



Ramazan boyunca her perşembe, cuma,…

Belediye tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin Ramazan ayı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edeceği belirtildi. Başkentliler, tarihi atmosfer eşliğinde hem kültürel hem de sosyal açıdan zengin bir Ramazan deneyimi yaşıyor.

Hacı Bayram çevresinde kurulan bu buluşma noktası, Ramazan akşamlarının en hareketli ve anlamlı adreslerinden biri haline geldi.