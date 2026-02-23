Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini Başkent’in kalbinde kurduğu etkinliklerle yaşatmaya devam ediyor. Hacı Bayram-ı Veli Camisi’nde oluşturulan etkinlik çadırı, hafta sonları vatandaşların yoğun ilgisiyle dolup taşıyor.

Çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir katılımın olduğu etkinliklerde, Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu ön plana çıkıyor. Ailelerin birlikte vakit geçirdiği alanda çeşitli etkinlikler düzenlenirken, özellikle çocuklara yönelik aktiviteler büyük ilgi görüyor.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, etkinliklerin Ramazan ayı boyunca her perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri devam edeceği belirtildi. Başkentliler, tarihi atmosfer eşliğinde hem kültürel hem de sosyal açıdan zengin bir Ramazan deneyimi yaşıyor.

Başkentte uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Başkentte uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İçeriği Görüntüle

Hacı Bayram çevresinde kurulan bu buluşma noktası, Ramazan akşamlarının en hareketli ve anlamlı adreslerinden biri haline geldi.

Muhabir: Haber Merkezi