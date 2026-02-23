ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden (NWS) yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarlarla gelecek kar yağışının, New York başta olmak üzere, New Jersey, Connecticut, Rhode Island ve Massachusetts gibi eyaletleri etkisi altına alabileceği değerlendirmesinde bulundu.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'On yıldır böyle bir fırtına görmedik. Şehrin bazı bölgelerinde 71 santimetreye kadar yağış görülebilir. Lütfen mümkünse içeride kalın ve sokakta yardıma ihtiyacı olan birini görürseniz 311'i arayın' ifadelerini kullandı.

Mamdani, kentteki yüzden fazla merdivenli sokakta yaşanabilecek kazaları önlemek için tuzlama çalışması başlatıldığını belirterek, çalışmalara bizzat katıldığını gösteren fotoğraflara yer verdi. Mamdani ayrıca şehrin denize kıyısı olan bazı bölgelerde sel veya su baskını olaylarının gözlemlenebileceğini kaydetti.