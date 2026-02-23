Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirdiği ücretsiz HPV aşı uygulaması, kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Ekim 2024’te başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 5 bin doz aşı uygulanırken, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir adım atıldı.

Yerel yönetim düzeyinde Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan uygulama, özellikle kadınlar ve çocukların sağlık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını hedefliyor.

Proje kapsamında 9-30 yaş arası kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulanıyor. Bu süreçte ayrıca 0-15 yaş grubundaki kız çocuklarına da 627 doz aşı yapıldığı açıklandı.

Planlanan takvim doğrultusunda aşılama sürecinin devam ettiği belirtilirken, uygulamanın daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Türkiye’ye örnek model oldu

“Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı” başlığıyla yürütülen proje, yalnızca Ankara’da değil, Türkiye genelinde de dikkat çekiyor. Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı amaçlayan uygulama, yerel yönetimlerin bu alandaki rolünü güçlendiren örnek bir model olarak öne çıkıyor.

Proje, KalDer tarafından verilen “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü”ne layık görülerek ulusal ölçekte de takdir topladı.