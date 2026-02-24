Yaklaşık 1,5 yıldır birlikte olan Kerem Alışık ile Evrim Alasya çiftinin ilişkisini sonlandırdığı iddia edildi. Magazin kulislerinden sızan bilgilere göre, ünlü oyuncular fikir ayrılıkları nedeniyle 15 gün önce yollarını ayırdı.

Fikir Ayrılıkları Ayrılığı Getirdi

Hem özel hayatlarında hem de sahnede uyumlarıyla dikkat çeken çiftin, zaman zaman küsüp barıştıkları daha önce de gündeme gelmişti. Ancak son dönemde yaşanan anlaşmazlıkların ilişkide kalıcı bir kırılmaya yol açtığı öne sürüldü. Çifte yakın kaynaklar, ayrılık kararının karşılıklı alındığını ifade ediyor.

“Aşk Biter Mi?” Oyunu da Etkilendi

Kerem Alışık ve Evrim Alasya, kapalı gişe sahnelenen Aşk Biter Mi? adlı tiyatro oyununda başrolleri paylaşıyordu. Ayrılık haberinin ardından oyunun yeni temsillerinin de iptal edildiği öğrenildi. Yapım ekibinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, iptal kararının ayrılıkla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Magazin Gündeminde İlk Sıralarda

Hem televizyon projeleri hem de tiyatro sahnesindeki başarılarıyla adından söz ettiren iki oyuncunun ayrılığı, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Özellikle “Aşk Biter Mi?” oyununun akıbeti ve ilerleyen süreçte yeni bir kadro değişikliği olup olmayacağı merak konusu.